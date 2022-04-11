Европейская комиссия начала работу над новыми санкциями в отношении России с «нефтяной опцией». Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, передает УНН.



«Европейская комиссия очень ясно дала понять, что начинает работу над 6-м пакетом с "нефтяными опциями". Это значит - работа по достижению консенсуса уже начата», - сказал Ландсбергис.



Европейский Союз объявил и внедрил пятый пакет санкций против РФ в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.