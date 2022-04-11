Россияне вывезли из Мариуполя экипаж судна под флагом Либерии

На территории Мариупольского морского торгового порта российские военные захватили и вывезли членов экипажа судна SMARTA под флагом Либерии. Среди них 18 украинцев. Об этом в своем Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По предварительным данным они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка.



«Сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее должен был следовать в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18 - му причалу Мариупольского порта», - сообщила Денисова.



По ее словам, 18 человек являются гражданами Украины, 1 - гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно.



Она отметила, что такими действиями РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола № 4 к Конвенции.



Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданной государствами-участниками ОБСЕ.