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Байден впервые заявил о геноциде в Украине

13 апреля 2022, 08:39

Байден впервые заявил о геноциде в Украине

Президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом действия Путина и его войск в Украине, отметив, что доказательств тому становится все больше. Об этом он заявил во время поездки в штат Айова, – сообщает CNN.

«Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак – это все не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит геноцид за полмира отсюда», – сказал Байден в разговоре с жителями городка Менло.

Позже, в разговоре с журналистами в Де-Мойне, Байден объяснил: «Я назвал это геноцидом, потому что становится все более понятным, что Путин просто пытается уничтожить даже идею быть украинцем».

Президент США также подчеркнул, что доказательств этому становится все больше, и они различаются с теми, что всколыхнули мир на прошлой неделе. Он назвал действия россиян «ужасающими» и отметил, что, конечно, юристы будут определять, подпадает ли это под определение геноцида.

«Но мне кажется, что да», – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за признание преступлений путинского режима геноцидом.

«Настоящие слова настоящего лидера, президента Соединенных Штатов. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу», – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил за помощь, которую США уже оказали, и подчеркнул, что Украина срочно нуждается в более тяжелом вооружении, чтобы «предотвратить дальнейшие зверства России».

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