Власти просят жителей Луганщины срочно эвакуироваться

Власти Луганщины просят жителей региона не медлить с эвакуацией, поскольку российские войска готовятся совершить новое нападение. Об этом объявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем ​​напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов», - написал Гайдай.



Он отметил, что многие жители просто не успели выехать из центральных районов Рубежного. И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы.



«Поэтому обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где переждать обострение – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны» - призвал глава администрации.



По словам Гайдая, ни один из пяти гуманитарных коридоров на 13 апреля не согласован, потому что россияне нарушают режим прекращения огня по всем направлениям в Луганской области. Впрочем, при первой возможности людей в среду эвакуируют из Горской общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.



Места сборов:



- Северодонецк: проспект Химиков, 28;

- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

- Попасная: ул. Первомайская, 42;

- Горское: ул. Гагарина, 13а;

- Нижнее: Парковая, 13;

- Рубежное: ул. Чехова, 11.