Битва будет тяжелой: Ермак призвал эвакуироваться жителей Донетчины и Луганщины

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал срочно эвакуироваться жителей Донецкой и Луганской областей.



«Поддерживаю председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, призывающего украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы. Следует четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так использовать их как живой щит», — написал Ермак в своем телеграм-канале.



По его словам, битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой.



«Мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу. Не медлите, власти делают все для эвакуации», — подчеркнул Ермак.