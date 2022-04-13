Битва будет тяжелой: Ермак призвал эвакуироваться жителей Донетчины и Луганщины

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал срочно эвакуироваться жителей Донецкой и Луганской областей.
«Поддерживаю председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, призывающего украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы. Следует четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так использовать их как живой щит», — написал Ермак в своем телеграм-канале.
По его словам, битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой.
«Мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу. Не медлите, власти делают все для эвакуации», — подчеркнул Ермак.
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