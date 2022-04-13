Гайдай: Сегодня из Луганской области эвакуировали 75 жителей

Из трех городов Луганской области в среду удалось эвакуировать 75 жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«45 жителей Северодонецка и Горного выехали на запад Украины… Села и поселки Горской громады под огнем россиян почти постоянно, но в каждом есть еще не уехавшие люди. Когда добираемся – вывозим всех желающих. 22 жителя громады уже ожидают поезда. Они своевременно избрали жизнь в безопасности. Как и первые 23 эвакуированных сегодня из Северодонецка человека», - написал Гайдай.



Также он сообщил, что в среду из города уехали еще 30 жителей Кременной.



В понедельник и вторник удалось вывезти 18 человек из Попасной, а также доставить оставшимся еду и воду. Гайдай отметил, что желающие уехать из Попасной есть, однако им очень тяжело добраться до места сборов.