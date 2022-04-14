США назвали вооружение, которое передадут Украине в рамках помощи на 800 миллионов долларов

CША в рамках пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов направят 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade.



Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, показав журналистам список передаваемых вооружений, передает «Интерфакс-Украина».



«Часть этой помощи — новые партии уже поставляемых комплексов вооружений, а другая часть — новые комплексы вооружений, ранее Украине не поставлявшихся», — отметил Кирби.



Также Украина должна получить восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц прочих противотанковых систем, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости, беспилотные суда для защиты побережья.



Кроме того, в список включены медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тысяч бронежилетов и шлемов, более 2 тысяч единиц оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 «Клеймор».



Ранее в среду президент США Джо Байден объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.