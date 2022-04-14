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За сутки из-за обстрелов в Донецкой области ранены 11 мирных жителей

14 апреля 2022, 12:32

За сутки из-за обстрелов в Донецкой области ранены 11 мирных жителей

В результате обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области в минувшие сутки повреждены как минимум 34 гражданских объекта, ранены 11 мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Уточняется, что обстрелы велись по Мариуполю, Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Большой Новоселке, Очеретино, Черкасское, Новоселовка-3, Берестово, Сокол, Комар, Богатырь, Новомихайловка, Новобахмутовка, Долина.

«Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии», - информируют в Нацполиции.

Кроме этого, сегодня утром российские войска нанесли три авиаудара по пгт Большая Новоселка, есть раненые.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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