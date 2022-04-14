От 10 до 15 лет тюрьмы: Рада усилила ответственность за коллаборационизм

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность с предложениями президента. Как сообщается на сайте парламента, за документ проголосовали 357 народных депутатов.



Согласно предложениям главы государства, Уголовный кодекс дополнен статьей 111-2 «Пособничество государству-агрессору».



«Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью причинения вреда Украине, путем реализации или поддержки решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации; добровольного сбора, подготовки и/или передачи материальных ресурсов или других активов представителям их — наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой», — указано в документе.

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