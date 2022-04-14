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Верховная Рада признала действия России геноцидом против украинцев

14 апреля 2022, 19:12

Верховная Рада признала действия России геноцидом против украинцев

Верховная Рада на заседании в четверг приняла заявление «О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине».

В документе, опубликованном на сайте парламента, в частности, говорится, что Верховная Рада Украины этим заявлением «признает действия, совершенные Вооруженными силами Российской Федерации и ее политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 г. геноцидом украинского народа».

Украина обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств по признанию совершения Российской Федерацией геноцида украинского народа, а также преступлений против Украины. 

В обосновании авторы заявления упоминают многочисленные публичные заявления президента РФ Владимира Путина и других российских должностных лиц, а также решения органов власти всех уровней в поддержку и исполнение этих заявлений, которые «в совокупности свидетельствуют о существовании официальной политики российского государства в отношении непризнание права украинского народа на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, на существование».

Отмечается, что РФ на протяжении многих веков реализует политику «деукраинизации», поглощения украинской нации путем извращения и присвоения ее истории, достижений в сферах науки, культуры и искусства.

В Раде подчеркивают, что действия Вооруженных сил РФ на территории Украины против гражданского населения осуществляются с намерением уничтожить полностью или частично украинский народ как отдельную национальную общность.

В заявлении констатируется, что акты геноцида в действиях РФ проявляются, в частности, в:

  • совершении Вооруженными силами РФ на временно оккупированных территориях Украины массовых зверств (в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и многих других населенных пунктах на территории Украины), выявлявшихся в многочисленных случаях убийств, похищения, жестокого лишения свободы людей, их пыток, изнасилования, глумления над телами убитых и измученных;
  • систематических случаях умышленного убийства гражданского населения и умышленном создании Вооруженными силами РФ таких условий жизни, которые причиняют исключительные страдания украинскому народу, направлены на его полное или частичное уничтожение, и в итоге приводят к физическому уничтожению украинского населения во многих населенных пунктах на территории Украины, в частности, через блокаду населенных пунктов, недопущение гуманитарной помощи и препятствование эвакуации гражданского населения;
  • захвате и целенаправленном уничтожении объектов инфраструктуры, что обеспечивает базовые потребности и жизнеобеспечение людей;
  • принудительном перемещении украинских детей на территорию Российской Федерации и их передаче на воспитание в чужую им среду с целью уничтожения их самоидентификации как украинцев, а также в изгнании из собственных домов и депортации тысяч гражданских лиц из числа гражданского населения Украины на территорию РФ;
  • распространенных случаях физического и психологического насилия в отношении населения Украины, представителей украинских органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и других местных активистов, журналистов, священнослужителей и других авторитетных лиц в украинском обществе;
  • системных действиях РФ, направленных на создание условий, рассчитанных на постепенное уничтожение украинского народа из-за подрыва экономического потенциала и безопасности, проявляющихся в уничтожении объектов хозяйственной инфраструктуры (повреждение зернохранилищ, препятствование посевной кампании, блокада морских торговых путей, разрушение электро- и газотранспортной инфраструктуры и т.п.).

Также сегодня был принят законопроект о запрете символов Z и V как символов российской агрессии.

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