Минобороны: В Мариуполе идут бои в районе меткомбината и в портовой зоне

Ситуация в Мариуполе сложная, сейчас идут активные бои в районе завода металлургического комбината имени Ильича и в портовой зоне. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.



«Ситуация в Мариуполе сложная и трудная. Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. По состоянию на сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город на данный момент россиянам пока не удается», - сказал он.



Он заверил, что Вооруженные силы Украины сделают все возможное для того, чтобы деблокировать Мариуполь.