В оккупированном Бердянске появились водка «ДНР» и пункты обналички гривны

В оккупированном Бердянске россияне сняли всю украинскую символику, в городе начала появляться водка производства «ДНР». Об этом «Новостям Донбасса» рассказали местные жители.



Бердянцы говорят, что в магазины завезли водку «ДНР» — производства Донецка и Макеевки.



Также в городе появились пункты обналичивания гривны с банковских карт за комиссию. Такая услуга очень популярна на оккупированных территориях, вопреки желанию россиян перевести их в рублевую зону.



Кроме того, в Бердянске сняли все украинские флаги со зданий и убрали украинскую символику с улиц.

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