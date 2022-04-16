Билецкий опроверг полное взятие морпорта Мариуполя оккупантами

Основатель полка «Азов», бывший народный депутат Андрей Билецкий опроверг информацию о полном захвате морского порта Мариуполя оккупантами. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала» в субботу вечером.



«Бозон Хиггса нарушает некоторые законы физики, так же "Азов" нарушил много принципов военной науки. То, что "Азов" уже выбивал врага с морпорта, с той части, которая захвачена, имея значительное не преимущество это — фантастическая вещь», — заявил Билецкий.



Он отметил, что до решающей битвы за Донбасс остаются считанные дни. Военный прогнозирует, что для освобождения Мариуполя оставшимся в городе бойцам необходимо продержаться до двух — трех недель.



«Если парням удастся продержаться до решающего переломного момента в этой битве, я думаю это две — три недели, после этого Украина будет иметь возможность [освободить Мариуполь]», — считает Билецкий.



На прошлой неделе российские и сепаратистские СМИ распространили информацию о якобы полном захвате морского порта Мариуполя силами оккупантов.