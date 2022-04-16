Уничтожение защитников Мариуполя поставит крест на переговорах с РФ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией. Об этом Зеленский заявил в интервью украинским онлайн медиа, передает «Украинская правда».



Президент прокомментировал переговоры с Россией, зашедшие в тупик после Бучи и Бородянки.



«Мариуполь — это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», — заявил он.