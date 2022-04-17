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В Луганской области назначили эвакуацию. Откуда отправятся автобусы

17 апреля 2022, 11:30

В Луганской области назначили эвакуацию. Откуда отправятся автобусы

Сегодня, 17 апреля, состоится эвакуация жителей Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады и Попасной. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Маршруты изменены с учетом фактора безопасности. Чиновники призывают принимать решения оперативно, так как ситуация очень обострена.

Людям предлагают выехать на железнодорожные вокзалы, откуда потом они отправятся в безопасные области страны.

Места сбора людей перечислены ниже.

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье: центральная площадь;

Кременная: возле здания «Укрпочты», предварительная запись по номеру +38 066 0002201

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11.

Горское: Дом культуры Украины, Гагарина 13а

Попасная: ул. Щербакова, 1а

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

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