Россияне ударили по спорткомплексу «Олимп» в Кременной Луганской области

Российские войска ночью нанесли удар по спорткомплексу «Олимп» в Кременной Луганской области. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины», — рассказал Гайдай.



Спасатели работают на месте происшествия. Они пытаются локализовать пламя и не допустить распространение огня на расположенный рядом лесной массив.



Глава ОВА рассказал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Пожар возник в 7 жилых домах и хозяйственных постройках.



Пострадали также жилые массивы в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.



Кроме того, еще несколько домов повреждены в Золотом, не менее двух человек погибли и четверо пострадали.



Два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.



Всего в результате обстрелов в области загорелись не менее 15 жилых домов.