Россия нанесла ракетные удары по Краматорску, Львову и Днепропетровщине

Российские войска сегодня ночью нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, есть разрушение инфраструктуры, информация по пострадавшим уточняется.
Также произошли обстрелы Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецкая из артиллерии и «Града». Есть разрушения и раненые среди мирных жителей. Количество и степень тяжести уточняется.
Кроме того, несколько ракетных ударов были нанесены по Львову. По предварительной информации, произошло четыре ракетных удара, сообщает председатель ОВА Максим Козицкий. В то же время мэр Львова Андрей Садовый сообщает о пяти прицельных ракетных ударах по городу.
Также ракетные удары были нанесены по Днепропетровской области. Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, есть двое пострадавших в Синельниковском районе, где ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило, но разрушило железнодорожную инфраструктуру.
Кроме того, утром очевидцы сообщили о звуках взрыва в Киеве.