Число детей в Украине, погибших от рук российских солдат, каждый день растет

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 205 детей, 362 – ранены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



«Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены», – говорится в сообщении.



Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 107, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.



Данные не полные, пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе, Херсоне и других частично занятых оккупационными войсками.