Российские войска расстреляли автомобиль с мирными жителями, которые пытались выехать из Кременной, 4 человека погибли.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями. Погибли четыре человека. Один тяжелораненый человек еще на месте событий», — рассказал Гайдай.



В настоящее время контроль над городом Кременная украинскими силами потерян, в населенном пункте идут уличные бои.