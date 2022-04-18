Кременная захвачена российскими войсками, идут бои

Город Кременная в Луганской области захвачен оккупационными войсками РФ. Как сообщил глава военной областной администрации Сергей Гайдай, сейчас в городе продолжаются боевые действия. Местных жителей просят не выходить из укрытий.



Эвакуация из города уже невозможна. Гайдай просит не пытаться выехать из города самостоятельно. Так, российские военные обстреляли авто с мирными жителями, которые пытались выехать. По предварительным данным, четверо человек погибли, один ранен.

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