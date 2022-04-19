Следователи ГБР обнаружили 13 захоронений мирных жителей в Ирпене

Следователи Госбюро расследований обнаружили 13 захоронений мирных жителей в Ирпине. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



В городе осмотрели около 700 гектаров площади — более 10 тысяч домов и зданий. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.



Во время следственных действий обнаружили и оружие, которое использовалось против мирных жителей. Среди них были: противопехотные мины, танковые снаряды и РСЗО «Град», аэробалистические ракеты «Искандер-М», артиллерийские шрапнельные снаряды, снаряженные стреловидными поражающими элементами и другое запрещенное оружие.



После бегства российских оккупантов из Киевской области в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.