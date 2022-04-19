Гендиректор ММК Ильича уверен в возможности восстановить металлургические предприятия Мариуполя

Гендиректор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Тарас Шевченко допускает, что восстановить предприятия в городе вполне реально. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».



Он отметил, что «Метинвест» не обладает информацией о степени повреждения предприятий.



«Да, безусловно, повреждения есть, нарушена инфраструктура. Но я уверен: как только металлургам-мариупольцам представится возможность добраться до нашего любимого города и наших предприятий, мы обязательно сможем восстановить и запустить в эксплуатацию наши металлургические комбинаты. Эта задача вполне реальна», — сказал руководитель предприятия



В то же время, российские СМИ демонстрируют хроники «освобождения» ММК им.Ильича. «Освободили 14 тысяч сотрудников предприятия от возможности работать? Освободили людей, моих коллег, от возможности иметь достойную зарплату? От возможности обычных социальных условий проживания в Мариуполе? От чего освободили? Это просто издевательство», — отметил Шевченко.

Читайте также: Ахметов пообещал помочь отстроить Мариуполь