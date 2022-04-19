Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Колыхаева.



«Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, смены флага, введения «рублевой зоны», — говорится в сообщении.



Чтобы избежать неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности мэр Херсона, просит максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц.