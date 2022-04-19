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Румыния планирует передать Украине оружие

19 апреля 2022, 18:24

Румыния планирует передать Украине оружие

Румыния передаст Украине оружие из резервов некоторых учреждений национальной системы обороны. Об этом пишет Romania libera.

Министерство национальной обороны Румынии разработало соответствующее чрезвычайное постановление. Документом будут внесены изменения в указ, который регулировал «накопление, изъятие и пополнение продуктов из собственных резервов войск для национальной обороны». Его принятие разрешит правительству поставлять продукцию из своих военных резервов союзникам или государствам-партнерам. Украина не является страной-союзником Румынии, но она является страной-партнером НАТО.

Издание допускает, что Украине, вероятно, будет предложено оружие, произведенное в бывшем СССР, которым украинские военные отлично умеют пользоваться.

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