Пушилин заявил о планах присоединить часть Запорожской области к «ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что оккупационная власть не оставит без внимания проведение незаконного «голосования» о присоединении Розовского района Запорожской области к ОРДО. Его слова приводит российское госагентство «РИА Новости».



Пушилин заявил, что вопрос о «административных границах» будет решаться позже.



«Мы окажем всецелую поддержку. Поддержку не только в восстановлении экономических связей, что уже на данный момент происходит, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы», — заявил Пушилин.