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СНБО: Большое наступление России еще не началось, битва за Донбасс будет не последней

20 апреля 2022, 22:34

СНБО: Большое наступление России еще не началось, битва за Донбасс будет не последней

Большое наступление российской армии на востоке Украины еще не началось.Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

«Вчера утром начались бои на всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка испытать на крепость наши вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление — это вопрос времени», — сказал Данилов.

Он также отметил, что битва за Донбасс не будет последней и решающей, как многие об этом говорят.

«Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014 года», — сказал он.

Данилов добавил, что Россия еще может мобилизовать новые ресурсы и резервы в течение следующих двух-четырех недель: «Мы ни в коем случае не должны умалять мощь нашего врага: большая страна, людей много, ума — не совсем. <...> Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте — так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно».

По словам Данилова, наемники из Ливии и Сирии были уничтожены в городе Попасная Луганской области.

«Отряд был уничтожен полностью. Он был небольшим — примерно 20-25 человек. А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированной с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500 человек: они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия», — добавил секретарь СНБО.

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