Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские силы начали «битву за Донбасс». Об этом он сказал в вечернем обращении 18 апреля.



Он отметил, что на востоке и юге Украины оккупанты пытаются атаковать в последнее время немного более продуманно, чем это было раньше.



«Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами... Можем констатировать, что российские военные начали битву за Донбасс, к которой давно готовились», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что «сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться и защищаться».



Глава государства поблагодарил военных, которые держат оборону Харькова, Мариуполя, Донецкой и Луганской областей.



«Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», — добавил президент.



Зеленский также отметил, что российская армия не сбавляет темп использования ракет против Украины, чем «само-демилитаризирует» себя, поскольку пополнение ракетного потенциала в условиях санкций является нереалистичным.



«То есть российские ракетные удары приводят только к одному — ракетной само-демилитаризации Российской Федерации. Подобный процесс происходит и с другими российскими вооружениями. Производить новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России. Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуации как-то принципиально. Да и если оценивать их все вместе, то вывод будет — это стратегическая нелепость», — подчеркнул президент.