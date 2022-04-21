ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только появится возможность — Данилов

Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, через который Россия перебрасывает подкрепление для своей армии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире радио НВ.



Он ответил на вопрос, могут ли Вооруженные Силы Украины нанести удар по Крымскому мосту.



«Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — сказал секретарь СНБО.