«ДНР» продлила учебный год до 1 июля

На подконтрольной группировке «ДНР» территории школьники будут учиться до 1 июля. Об этом заявила «первый заместитель министра образования и науки ДНР» Любовь Волкова, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Об этом она сказала в мариупольской школе №53, которая, как утверждают в «минобразования ДНР», возобновила работу.



«Учебный процесс планируется до 1 июля, если будут какие-то изменения, мы вас проинформируем. Я думаю, что за это время мы успеем вычитать необходимое количество часов, и я думаю, что наши дети выполнят образовательную программу», — заявила Волкова.

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