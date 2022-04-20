В мэрии Мариуполя обвинили директоров морского лицея и школы в работе на оккупантов

Российскими коллаборантами в Мариуполе стали руководитель морского лицея Вячеслав Мирошниченко и бывшая директор школы №3 Наталья Топорикова, которая вновь возглавила одну из школ. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.



Он прокоментировал вчерашнее «открытие школы» в Мариуполе группировкой «ДНР». «Для обеспечения картинки для пропагандистов на открытие школы свезли детей со всего города. Стандартная тактика оккупантов с коллаборантами — циничное использование детей и их тяжелого психологического состояния для пропаганды», — рассказал Андрющенко.

Также он добавил, что украинскими властями идентифицирован «министр образования ДНР в Мариуполе» — им оказался руководитель морского лицея города Вячеслав Мирошниченко. По словам советника мэра, Мирошниченко самостоятельно предложил свои услуги оккупантам.

Верховная Рада на прошлой неделе усилила ответственность за коллаборационизм. Теперь такая деятельность наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.