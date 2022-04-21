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Зеленский заявил о невозможности деблокады Мариуполя военным путем

21 апреля 2022, 11:18

Зеленский заявил о невозможности деблокады Мариуполя военным путем

Президент Владимир Зеленский заявил о невозможности военного разблокирования Мариуполя Донецкой области в настоящее время, при этом отметив, что для освобождения военных и жителей, находящихся на заводе «Азовсталь», делается все возможное.

«Делаем все, что можем», — сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

«Что касается нашей армии, пройти эти оккупированные 120 километров сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военного разблокирования города Мариуполь. Мы на сегодня сделать это не можем. Гуманитарные коридоры — мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда выезжают, но то количество тысяч, про которых я вам сказал, они пока что заблокированы и пока Россия не дает этим людям возможности выйти из этого плена», — пояснил Зеленский.

Он напомнил, что на «Азовстали» заблокированы не только военные, но и мирные местные жители, включая детей и людей преклонного возраста.

«Люди, которые сегодня находятся на заводе и не дают захватить эту маленькую часть разрушенного города — это наши и пограничники, и нацгвардейцы, и полицейские, там где-то тысяча местных жителей, женщин, которые прячутся вместе с детьми, которые просто боятся выйти, потому что местные, которые выходили, их убивало снарядами... Там разрушено все, 95-98% всех зданий... Идет бомбардировка из самолетов, поражение артиллерией и ракетами. И они [российские силы] стреляют везде, по всему городу, и потому большое количество людей, — они боятся даже выходить [из укрытий]», — рассказал Зеленский.

Он также рассказал, что часть жителей Мариуполя были эвакуированы не на подконтрольные Украине территории, а вывезены российскими военные на оккупированные Россией части Донецкой области и впоследствии эти люди «исчезли». «Они находятся в разных городах, в лагерях специальных на российской территории, а кое-кто просто исчез. От 2,5 до 5 тысяч детей, отправившихся в ту сторону, исчезли. Без вести пропали дети. Это страшная трагедия», — подчеркнул глава государства.

Комментируя обращение заблокированных на заводе военных о том, что они смогут там продержаться разве что считанные часы, президент сказал: «То, что вопрос идет на часы — это правда, потому что мы не знаем, сколько часов или дней они могут там продержаться».

«Это больше похоже не на войну, а на такую террористическую операцию со стороны РФ в отношении Мариуполя и жителей этого города», — резюмировал Зеленский.

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