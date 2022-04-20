Мариупольская крепость: Есть ли мирные жители на «Азовстали»?

Завод «Азовсталь» в Мариуполе. Скриншот из видео

Металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе решили сравнять с землей. Войска России и подконтрольной ей группировки «ДНР» начали очередной штурм. По сообщениям украинской стороны, зона «Азовстали» находится под мощными бомбардировками не первый день. На территории предприятия держат оборону украинские военные, а также скрываются сотни мирных жителей. «Новости Донбасса" решили разобраться, что происходит на заводе сейчас.



«Сюрпризы от России»

Накануне СБУ перехватила разговор, где один из боевиков «ДНР» рассказывает, как Россия планирует стирать с лица земли «Азовсталь»:

— Ждем тут сюрпризы от России

— Какие?

— Трехтонные [бомбы] с неба

— Сказали сравнять все с землей

— А мирные?

— Все уехали. Все, кто захотел, уехали. Остались одни патриоты и сильно умные.



Перед этим в сети опубликовали видео, как спецназ «МВД ДНР» якобы штурмует катакомбы завода. На самом деле место съемки находится довольно далеко от «Азовсталь». Там нет ни бункеров, ни украинских военных.







Находящий на заводе замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар подтвердил: российские войска обстреливают Мариуполь всеми видами оружия, кроме, разве что, ядерного.



«Обстановка тяжелая. Каждый день на территорию завода "Азовсталь" и по Мариуполю сбрасывают бомбы, сбрасывают мощные бомбы, обстреливают из всех видов вооружения огневого поражения. То есть, все, что есть, все, что у них в наличии самое тяжелое, самое мощное, кроме ядерного оружия, они используют непосредственно в Мариуполе», — сказал он.



По словам другого представителя «Азова», Максима Жорина, который находится в Киеве, сейчас под завалами на заводе в Мариуполе «находится очень много людей». «Мы не знаем полностью ситуацию, но "Азовсталь" разбомблена и уничтожена практически полностью. Мы вытягиваем этих людей из-под завалов», — добавил Жорин, ссылаясь на информацию от бойцов из Мариуполя, с которыми он держит связь.



«ДНР» подтверждает наличие бомбоубежищ под «Азовсталью», но скрываются там якобы только украинские военные. Перед штурмом представитель группировки «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что информация о гражданских на заводе — это якобы выдумки украинцев. Подобные заявления от Басурина звучали и после авиаударов по драмтеатру, где погибли более трехсот человек, и по больнице № 3. Чаще всего именно так российские прокси заранее готовят почву для бомбардировок.



«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма данного объекта, они уже приступили к своей работе. В этом хорошо нам помогает российская авиация и артиллерия», — описывает попытки взятия завода Басурин.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявлял, что информация о большом количестве детей и взрослых в бомбоубежище «Азовстали» не подтвердилась. Не подтвердилась, но бомбить уже начали.



«Мы проверяем эту ситуацию. Сейчас пока нет ни подтверждений, ни опровержений данной информации», — сказал Пушилин утром 19 апреля.

Есть ли на «Азовстали» гражданские

Пропагандисты активно раскачивают тему о «боевиках националистических батальонов и иностранных наемниках» в бомбоубежищах «Азовсталь». Российское Минобороны предлагает военным сдаться и якобы гарантирует каждому сохранение жизни. К вечеру вторника ведомство назвало информацию о гражданских на заводе ложью. Но ранее «Азов» опубликовал видео из бомбоубежища на «Азовстали». На кадрах видно, что в укрытии вместе с военными находятся обычные люди — женщины, очень много детей.







Не только видео «Азова» подтверждает, что мирные жители живут под «Азовсталь». В сети появились

кадры с маленькой Алисой, которая живет в бомбоубежище с мамой.







Когда неделю назад «азовцы» сообщали о применении неизвестного химического вещества со стороны российских войск, пострадали в том числе и мирные жители. На кадрах видно, что это бомбоубежище и люди находятся там довольно давно.



Информацию о гражданских в укрытиях завода подтверждает и глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Он говорит, что там от обстрелов укрываются более тысячи жителей.



Эту же цифру озвучил и генеральный директор завода Энвер Цкитишвили. По его словам, всего 34 бомбоубежища на «Азовсталь» вмещают более 12 тысяч человек. Для мирных жителей там заранее подготовили еду и воду. Сейчас в укрытии, по его данным, находится больше тысячи мариупольцев.



В России видео о гражданских в укрытиях завода сначала назвали фейковым. Якобы «Азов» мог записать видео где угодно. При этом сами же российские СМИ заявляют, что их войска держат под контролем практически весь город кроме «Азовстали». Как в этом случае бойцы могли записать видео «где угодно» — не ясно. В тоже время в заявлениях России явно прослеживается непоследовательность. С одной стороны убеждают что никаких гражданских там нет, с другой предлагают всем желающим гражданским уйти с территории предприятия.

Риторика поменялась

Вечером 19 апреля российские агентства распространили заявление Минобороны РФ: «Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры».

После этого на пропагандистских каналах стали транслировать месседж, что если в бомбоубежище и есть гражданские, то «азовцы» их держат в качестве «живого щита». В YouTube видео с местными жителями на «Азовстали» начали перезаливать именно с таким названием.



Теперь пропагандистские СМИ распространяют информацию о «живом щите», то есть подтверждают — гражданские на заводе есть. Несмотря на это, «Азовсталь» продолжают штурмовать и бомбить.



Утром 20 апреля стало известно, что Россия согласилась на предложение Украины открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье спустя несколько дней паузы.