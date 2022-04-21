Украина и Россия провели шестой обмен пленными

Сегодня, 21 апреля, состоялся шестой обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских», — уточнила она.



Верещук отметила, что на этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно, поскольку теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.



«Благодарю президента [Владимира] Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными», — добавила вице-премьер.

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