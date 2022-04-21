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Эвакуация из Мариуполя: Онуфрий предлагает крестный ход

21 апреля 2022, 23:31

Эвакуация из Мариуполя: Онуфрий предлагает крестный ход

Глава УПЦ МП Онуфрий предлагает организовать молитвенное шествие от Орехова, что в Запорожской области, до комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующее заявление опубликовали на сайте УПЦ МП.

Онуфрий сообщил, что духовенство и верующие готовы провести такое шествие для оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей.

«Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христова Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия», - отметил глава УПЦ МП.

В начале марта священники Украинской православной церкви Московского патриархата записали обращение к митрополиту Онуфрию с призывом собрать Поместный собор и выйти из РПЦ.

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