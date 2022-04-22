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Зеленский заявил о подготовке РФ фальшивого референдума на юге Украины

22 апреля 2022, 00:25

Зеленский заявил о подготовке РФ фальшивого референдума на юге Украины

Россия готовит фальшивый «референдум» на захваченных территориях южных областей Украины. Об этом заявил президент Влдимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на пятницу.

Он призвал жителей Херсонской и Запорожской областей внимательно относиться к информации, которую они могут предоставить оккупантам.

«Ели они просят вас заполнить какие-то там анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные. Знайте, это не для того, чтобы вам помочь. Это для того, чтобы переписать людей, которые живут на определенной территории, как они говорят. И не для того, чтобы дать вам там какую-то гуманитарную помощь. Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум"», — предупредил Зеленский.

Президент подчеркнул, что попытка России утроить «референдум» закончится только новым санкционным ударом по РФ.

«Хочу сразу сказать: никакие "ХНРы" не пройдут. Если кому-то хочется очередной аннексии, то это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько Россия еще не была со времен гражданской войны после 1917 года», — сказал Зеленский.

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