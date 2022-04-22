Гумкоридоров для эвакуации сегодня не будет. Но эвакуация из Луганской области продолжиться

Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Об этом сообщила вице-премьер Верещук.
Она обратилась ко всем, кто ждет эвакуации: «Потерпите, пожалуйста, держитесь!»
Вместе с тем сегодня продолжится эвакуация из городов Луганской области.
«Попробуем повсюду [провести эвакуацию], но посмотрим, как получится при отсутствии "режима тишины"», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Места сборов:
Гайдай также рассказал, что вчера «удалось многих эвакуировать из Попасной», а также людей с инвалидностью из Горской общины. Для этого потребовалось задействовать несколько единиц медицинского спецтранспорта.
«Сегодня людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежащие, покинутые родственниками, будем вывозить из Лисичанска и Рубежного. Они приедут туда, где будет кому позаботиться о них и оказать медицинскую помощь. Конечно, будем эвакуировать и всех желающих граждан, кто придет в места сборов», — резюмировал глава ОВА.
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