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Гумкоридоров для эвакуации сегодня не будет. Но эвакуация из Луганской области продолжиться

22 апреля 2022, 09:10

Гумкоридоров для эвакуации сегодня не будет. Но эвакуация из Луганской области продолжиться

Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Об этом сообщила вице-премьер Верещук.

Она обратилась ко всем, кто ждет эвакуации: «Потерпите, пожалуйста, держитесь!»

Вместе с тем сегодня продолжится эвакуация из городов Луганской области.

«Попробуем повсюду [провести эвакуацию], но посмотрим, как получится при отсутствии "режима тишины"», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Места сборов:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, первая;
  • Горское: ул. Гагарина, 13а;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Гайдай также рассказал, что вчера «удалось многих эвакуировать из Попасной», а также людей с инвалидностью из Горской общины. Для этого потребовалось задействовать несколько единиц медицинского спецтранспорта.

«Сегодня людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежащие, покинутые родственниками, будем вывозить из Лисичанска и Рубежного. Они приедут туда, где будет кому позаботиться о них и оказать медицинскую помощь. Конечно, будем эвакуировать и всех желающих граждан, кто придет в места сборов», — резюмировал глава ОВА.

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