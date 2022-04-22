Гумкоридоров для эвакуации сегодня не будет. Но эвакуация из Луганской области продолжиться

Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Об этом сообщила вице-премьер Верещук.



Она обратилась ко всем, кто ждет эвакуации: «Потерпите, пожалуйста, держитесь!»



Вместе с тем сегодня продолжится эвакуация из городов Луганской области.



«Попробуем повсюду [провести эвакуацию], но посмотрим, как получится при отсутствии "режима тишины"», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, первая;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Гайдай также рассказал, что вчера «удалось многих эвакуировать из Попасной», а также людей с инвалидностью из Горской общины. Для этого потребовалось задействовать несколько единиц медицинского спецтранспорта.



«Сегодня людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежащие, покинутые родственниками, будем вывозить из Лисичанска и Рубежного. Они приедут туда, где будет кому позаботиться о них и оказать медицинскую помощь. Конечно, будем эвакуировать и всех желающих граждан, кто придет в места сборов», — резюмировал глава ОВА.



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