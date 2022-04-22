В Киевской области обнаружили тела 1084 мирных жителей, убитых российскими войсками

В Киевской области правоохранители на сегодняшний день нашли тела уже 1084 гражданских лиц, из них около 75% — это люди, убитые из стрелкового оружия. Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает «Укринформ».



До сих пор не установлены остающиеся более 300 тел погибших, сообщил Небытов.



По его данным, в Бородянке уже нашли более 80 тел, которые были осмотрены следователями и направлены в судебно-медицинские учреждения для установления причин их смерти. При этом, как отметил он, это далеко не окончательная цифра, потому что разбор спасателями завалов продолжается, и там находят еще тела.



«Люди возвращаются в свои дома, и не только в Бородянку, но и в села, которые находятся рядом и, к сожалению, находят такие ужасные находки — захоронения людей, которых хоронили просто наспех после того, как оккупанты их расстреляли из автоматического оружия или они были убиты в результате боевых действий. Их просто временно похоронили, и в настоящее время следователи вместе с экспертами проводят эксгумацию и исследуют эти тела», — сказал он.



Жителей Киевской области просят сообщать полиции о тех, кто не выходит на связь.



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