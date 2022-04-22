Британия не хочет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные НАТО

Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференцию в Нью-Дели.



Он поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине, которые обеспечат безопасность территории страны, но будут отличаться от гарантий Североатлантического альянса.



«Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать — поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии безопасности по статье 5, не совсем одно и тоже», — приводит слова Джонсона «Сегодня».

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает создание системы коллективной защиты: стороны договора соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них все, и, если такое произойдет, каждая страна в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную оборону поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооруженной силы. Географическая зона действия договора — Североатлантический район — включает территории стран-участниц договора.

Также британский премьер допустил, что война в Украине будет длиться до конца 2023 года.

Журналисты спросили у Джонсона, согласен ли он с отдельными оценками разведывательных агентств о том, что бомбардировки украинских городов российскими войсками могут продолжаться до конца 2023 года.

Джонсон сказал, что это «реалистическая вероятность». По его мнению, из-за катастрофического провала Кремль не может отступить. Более того, российская армия имеет количественное преимущество.



Поэтому, по мнению британского премьера, россияне продолжат свою «ужасную тактику уничтожения артиллерией» украинцев. Несмотря на это, он убежден, что россияне не смогут преодолеть дух свободы украинцев, каким бы не было соотношения военных средств у сторон.

Ранее о невозможности предоставить Украине гарантии безопасности аналогичные сатье 5 устава НАТО заявил глава МИД Турции.