Турция готова стать гарантом безопасности для Украины на своих условиях

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова стать гарантом безопасности для Украины, но не на таких условиях, как этого требует Украина. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала CNN Türk.



«Мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы. Необходимо понять сам процесс, в чем заключаются эти гарантии, какие будут требования? Необходимо, чтобы все страны-гаранты приняли условия, дальнейшие риски», — заявил Чавушоглу.



«О том, чтобы отправить в случае конфликта в Украину в страну турецких солдат не может быть и речи. Мы пытаемся понять, какой вариант гарантий может быть эффективной альтернативой», — отметил глава МИД Турции.