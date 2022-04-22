«ДНР» хочет начать вещание из телецентра в Мариуполе. Но в городе нет света

Группировка «ДНР» рассматривает возможность начать вещание из захваченного телецентра в Мариуполе, однако мешает отсутсвие электроснабжения в городе.



Как рассказал заместитель директора сепаратистского предприятия «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев, сейчас специалисты занялись оценкой работоспособности телецентра. «Мы сейчас находимся здесь, в телецентре, обследуем его состояние, оцениваем его перспективы. В принципе, большая часть зданий и сооружений сохранилась. Для проверки оборудования нужно электричество, сейчас, если получится запустить дизель-генератор, будем проверять», — приводит слова Чеботарева «ДАН».



Он добавил, что сейчас идет проверка целостности электросетей, а также исправности генераторов. Работы начались 21 апреля. Относительно перспектив восстановления вещания Чеботарев пояснил, что это зависит от восстановления электроснабжения в городе.



«Зависит от наличия электричества — в городе его нет, а когда люди не смогут его [телевидение] смотреть, то есть ли смысл его запускать? Тем более мощности высокие, поэтому дизель-генераторы очень будут быстро расходовать запасы топлива. Сейчас мы подготовим полностью все [оборудование к работе]», — подчеркнул он.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят под контроль, за исключением территории «Азовстали», после чего тот сказал, что штурмовать завод не надо. Вместе с тем Путин поручил заблокировать промзону «Азовстали» «так, чтобы муха не пролетела». Украинским военным Россия предлагает сдаться.