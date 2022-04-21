Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, но приказал заблокировать завод

Путин на встрече с Шойгу. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил, штурм завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны РФ Сергея Шойгу, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».



Шойгу доложил Путину об «освобождении» Мариуполя. При этом он указал, что украинские военные продолжают удерживать «Азовсталь». Министр утверждает, что для взятия завода российским силам нужно было бы 3-4 дня.



На это Путин сказал: «Предлагаемый штурм промзоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить».



Шойгу ответил: «Есть».



По словам президента РФ, «это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров». «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — подчеркнул Путин.



При этом президент РФ поручил заблокировать эту промзону «так, чтобы муха не пролетела».



«Предложите еще раз всем, кто до сих пор раз не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответсвии с международно-правовыми актами», — подчеркнул Путин.



Он также утверждает, что раненым будет оказана помощь.

Накануне украинские военные, которые удерживают «Азовсталь», заявили о готовности выйти из Мариуполя в связи со сложившейся критической ситуацией. При этом украинские военные готовы покинуть город только с оружием и при международном посредничестве. Для согласования эвакуации военных и мирных жителей, которые укрываются на заводе, было предложено провести раунд переговоров в Мариуполе межу украинской и российской делегациями. Представители украинской стороны уже согласились приехать в город на переговоры.