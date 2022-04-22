Мединский и Арахамия продолжают переговоры

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил ряд длительных разговоров со своим визави – Давидом Арахамией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



Делегации Украины и РФ продолжают переговоры о прекращении войны. В частности, главы делегаций ведут консультации между собой.



«Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли в пятницу», – ссылаясь на источник в переговорной группе РФ, заявило ранее ТАСС.



Тем временем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении позвонить президентам Зеленскому и Путину. Он надеется организовать встречу двух лидеров в Стамбуле.