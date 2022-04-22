Минобороны: Продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи

Замглавы Минобороны Анна Маляр рассказала, что продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Об этом она рассказала в эфире всеукраинского телемарафоне.



Она подчеркнула, что Украина нуждается в системах ПВО/ПРО, ракетах, противотанковых средствах.



«Нужно понимать, что Украина со своей стороны делает все необходимое. Списки того, что нам нужно сформировано, они тайные. Они прорабатываются с нашими западными партнерами», - сказала Маляр.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, США выделило 7,6 млрд евро Украине помощи с начала вторжения. Все страны ЕС в совокупности выделили 2,9 млрд евро, плюс 1,4 млрд евро от институтов ЕС и 2 млрд евро от Евроинвестбанка.

Великобритания, Канада и Япония обязались предоставить помощь на общую сумму 1 млрд евро.