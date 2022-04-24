Красный крест просит гуманитарный коридор для тысяч жителей Мариуполя

Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для содействия безопасному выходу из города гражданских лиц и раненых.



«МККК глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа», – говорится в заявлении МККК.



Организация отмечает, что работает ради помощи нуждающемуся гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться. Красный крест неоднократно призывал к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к предоставлению разрешения на доставку туда беспристрастной гуманитарной помощи, напоминая о необходимости соблюдения принципов гуманности и международного гуманитарного права.



«Каждый прошедший день, каждый прошедший час имеют ужасную цену для людей. Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся», – подчеркивается в заявлении.



МККК указывает, что на местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности.



Как сообщалось, в начале апреля МККК предпринимал попытки организовать свободный проход из Мариуполя в Запорожье, однако безрезультатно, в частности, его представители были заблокированы российскими оккупантами на подъезде к Мариуполю.