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Двое детей погибли на Донетчине при обстреле со стороны российских войск

24 апреля 2022, 12:29

Двое детей погибли на Донетчине при обстреле со стороны российских войск

Сегодня утром двое детей погибли в Очеретинской объединенной территориальной громаде Донецкой области вследствие обстрела со стороны российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Жизнь двоих детей из Очеретинской громады унесли российское оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли», – написал Кириленко в Telegram.

В связи с этим он призвал жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.

С начала войны России против Украины погибли 213 детей, более 389 детей ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

«Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомир – 15», – говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Ранее, 23 апреля, в результате обстрела жилого квартала Одессы погибла мать с 3-месячным ребенком. Также в этот день стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра.

Кроме этого в субботу возле поселка Новокиевка в Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.
За время войны повреждено 1500 учебных заведений, при этом 102 из них полностью разрушены.

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