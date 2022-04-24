Генштаб ВСУ рассказал о ходе российского наступления на Донбассе

Продолжаются наступательные действия россйских сил в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути в оккупированный Крым.



Об этом сообщает Генерльный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.



На Донецком и Таврическом направлениях российские силы наращивают систему управления и противовоздушной обороны. Также противние «продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения», добавили в ВСУ. Кроме того, РФ наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.



Отмечается, что на Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе «Азовстали». Указано, что силы РФ наносили авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, оккупанты совершали штурмовые действия в направлении Времовка, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.



На Северодонецком российские войска безуспешно пытались совершать штурмовые действия в направлении Лиман и Яцковка. Захватчики установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Также враг пытался закрепиться в частях Рубежного, успеха не добился, начал продвижение в направлениях Орехово и Нижнее.



На Попаснянском направлении подразделения российские силы проводили перегруппировку, пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям. На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, противник безуспешно предпринял попытку наступления в направлении Новомихайловки и Марьинки, подчеркнули в ВСУ.



По информации Генштаба, продолжается вывоз с территории Беларуси в Россию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска.



На Сиверском направлении пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.



В ВСУ рассказали, что идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в Белгородскую область планируется перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.



Также на Слобожанском направлении идет переброска российского вооружения и военной техники в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова.

Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий российских подразделений в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Великая Камышеваха. В Генштабе сообщили, что «враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи».