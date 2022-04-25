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В российском Брянске загорелись два хранилища с дизтопливом

25 апреля 2022, 07:36

В российском Брянске загорелись два хранилища с дизтопливом

Пожары в Брянске. Фото из соцсетей Пожары в Брянске. Фото из соцсетей

В Брянске ночью произошел пожар на нефтебазе, сообщает управление МЧС России по региону.

На многочисленных кадрах видно как минимум два очага возгорания. О причинах пожара пока не сообщается.

Канал «Россия 24» уточняет, что около двух часов ночи произошел взрыв на гражданском объекте — резервуаре с дизельным топливо, который принадлежит частной компании «Транснефть Дружба». Примерно через 10-15 минут произошел второй взрыв — на территории военной части, где находится склад по хранению дизельного топлива. На первом объекте находилось около 10 тысяч тонн топлива, на втором — около 5 тысяч тонн.

Местные жители рассказали телеканалу, что на момент происшествия слышали хлопки. Однако отмечается, что такие хлопки можно услышать во время любого подобного происшествия.

По состоянию на утро понедельника спасатели продолжают тушение очагов возгорания.

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