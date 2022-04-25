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Ракетный удар на Полтавщине: Один человек погиб, еще 7 ранено

25 апреля 2022, 08:54

Ракетный удар на Полтавщине: Один человек погиб, еще 7 ранено

В результате ракетного обстрела Кременчуга со стороны российских войск вечером 24 апреля погиб один человек, семеро пострадало. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы», – написал он.

Глава ОВА сообщил, что почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.

Лунин также подчеркнул, что обстрел на Пасху вечером самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения для Полтавщины.

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