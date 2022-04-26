Оккупанты морят голодом мужчин в Мариуполе, вынуждая работать на них – мэрия

Российские оккупанты в Мариуполе не дают пищу мужчинам, заставляя их выходить на работы, среди которых разборы завалов, обустройство братских могил и т. п. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Гуманитарная обстановка остается тяжелой. Несмотря на открытую баню и множество пропаганды о наличии пищи и воды, пищи катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы. Поэтому мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройстве братских могил буквально, чтобы не умереть с голоду. Без преувеличений».



По словам Андрющенко, в городе недоступна медицинская помощь.