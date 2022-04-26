Предприятия Ахметова, Коломойского и Пинчука накопили миллиардные долги за электроэнергию — «Схемы»

Украинские предприятия, конечными бенефициарами которых являются олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук накопили миллиардные долги за услуги по передаче и диспетчеризации электроэнергии. Об этом говорится в документах, полученных проектом «Схемы» Радио Свобода от участников энергорынка.



Согласно этим данным, крупные промышленные потребители и поставщики электроэнергии начали стремительно накапливать долги сразу после полномасштабного вторжения войск России в Украину.



«По состоянию на 1 апреля экспортеры электроэнергии задолжали 2 миллиарда 544 миллиона гривен за услуги по ее передаче. Основной должник — трейдер "Д.Трейдинг", входящий в энергохолдинг ДТЭК, конечным бенефициаром которого является олигарх Ринат Ахметов. Поступления от "Д.Трейдинг" значительно прекратились после 25 февраля», — сообщил источник на энергорынке.



Кроме того, ферросплавные предприятия по состоянию на 1 апреля задолжали более 55 миллионов гривен за услуги по передаче электроэнергии, и более 26 миллионов гривен – за диспетчеризацию. Таким образом, общие долги ферросплавных предприятий за две услуги превысили 80 миллионов гривен. Отмечается, что значительное снижение уровня расчетов произошло, в частности, Никопольским заводом ферросплавов, который входит в сферу влияния олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.



Металлургический завод «Днепропросталь» (входит в трубно-колесную компанию «Интерпайп»), конечным бенефициаром которого является семья Виктора Пинчука, по состоянию на 1 апреля, задолжал за услуги по диспетчеризации почти 25 миллионов гривен.



В «Д.Трейдинг» прокомментировали, что механизм платы за передачу электроэнергии при экспорте противоречит международным обязательствам Украины и Соглашению об Ассоциации между Украиной и ЕС.



«Эта позиция была подкреплена решениями хозяйственных судов всех звеньев, включая Верховный Суд. Совет министров энергетического сообщества уже рассматривал подобную ситуацию в Болгарии, в результате которой национальному оператору системы передачи было предписано прекратить начислять тариф на передачу электроэнергии (export fee) во время ее экспорта. Таким образом, есть все законные основания утверждать, что плата за передачу электроэнергии при ее экспорте уже признана незаконной и не должна начисляться НЭК "Укрэнерго"», — говорится в комментраии компании.



При этом в «Д.Трейдинг» отметили, что долг за передачу электроэнергии во время экспорта после начала войны не мог прирасти, «потому что с конца февраля по начало апреля экспорта не было в принципе».



«Радио Свобода» обращает внимание, что ДТЭК ранее проиграл суд по отмене платы за передачу сетями «Укрэнерго». И, согласно данным источников журналистов на энергорынке, задолженность ДТЭК за передачу электроэнергии по состоянию на 24.02.2022 составила 2 миллиарда 223 миллиона гривен, а затем возросла, и 01.04.2022 она составила уже 2 миллиарда 544 миллиона гривен.

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